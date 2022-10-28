«Вся команда сыграла как единое целое»: Черчесов - о матче с «Монако» в Лиге Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после матча с «Монако» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

«Ключ к нашему успеху в том, что вся команда сыграла как единое целое. Я не думаю, что мы еще в элите», - приводит слова российского специалиста пресс-служба венгерского клуба.

Команда Филиппа Клемана с семью очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы квартета H. Подопечные Станислава Черчесова с десятью очками находятся на первой строчке и обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

В следующем туре «Ференцварош» отправится в гости к «Трабзонспору», а «Монако» сыграет дома против «Црвены Звезды». Обе встречи состоятся 3 ноября.