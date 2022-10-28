Роналду прокомментировал победу над «Шерифом» в матче Лиги Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал комментарий после победы своей команды над «Шерифом» (3:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Отличная командная работа и хорошая победа. Мы держимся вместе. Вперед, «Юнайтед», - написал португалец в соцсетях.

Команда Эрика тен Хага с 12 очками располагается на втором месте турнирной таблицы квартета E и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Подопечные Юрия Вернидуба находятся на третьей строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «МЮ» отправится в гости к «Реал Сосьедаду», а «Шериф» сыграет в Молдавии с «Омонией». Оба противостояния состоятся 3 ноября.