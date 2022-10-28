Булыкин - о завершении карьеры Павлюченко: Оставил большой след в российском футболе

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что нападающий Роман Павлюченко завершил карьеру.

Последние пять лет форвард выступал в третьем по силе дивизионе страны, который в настоящий момент называется второй лигой. Его клубами в ней были «Арарат» и «Знамя», во втором он завершил карьеру.

«Играл в АПЛ и в сборной России. Это признак качества футболиста. Оставил большой след в российском футболе», - приводит слова Булыкина «РБ-Спорт».

Также форвард на протяжении своей карьеры выступал за ставропольское «Динамо», «Ротор», «Спартак», «Локомотив», «Кубань», «Урал» и английский «Тоттенхэм».

В составе «Спартака» Павлюченко выиграл Кубок России, а в сборной страны «спящий гигант» завоевал бронзовые медали Евро-2008, куда бы команда под руководством Гуса Хиддинка не попала был без победного дубля Романа в отборочном матче против Англии (2:1).