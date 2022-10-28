«Это удивительное чувство». Закариассен - о выходе «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы

Полузащитник «Ференцвароша» Кристоффер Закариассен дал комментарий после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Монако» (1:1). Венгерский клуб обеспечил себе выход в плей-офф турнира.

«Это невероятно. Приятно сделать это в родных стенах, перед нашими фанатами. Это удивительное чувство», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Команда Филиппа Клемана с семью очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы квартета H. Подопечные Станислава Черчесова с десятью очками находятся на первой строчке.

В следующем туре «Ференцварош» отправится в гости к «Трабзонспору», а «Монако» сыграет дома против «Црвены Звезды». Обе встречи состоятся 3 ноября.