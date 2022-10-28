«Локомотив» будет награждать тренеров академии специальной премией

«Локомотив» объявил об учреждении специальной премии для тренеров академии.

Все ответственные за воспитанников клуба, которые сыграют за основную команду железнодорожников пять и более матчей, получат денежные премии.

Премия будет ежегодной, в 2022 году ее получат тренеры полузащитников Артема Карпукаса, Максима Петрова и Даниила Худякова.

«В основной команде играет много воспитанников нашей Академии, поэтому для нас было очень важно отметить вклад тренеров, которые воспитывают игроков с самого начала их профессиональной карьеры. К сожалению, в футбольной индустрии труд специалистов, которые доводят футболистов до основного состава, как правило, остаётся незамеченным и мало оплачивается.Мы решили сломать эту тенденцию и совместно с одним из наших партнёров учредили такую премию. В наших планах создать общий фонд для регулярной выплаты подобных поощрений», - приводит пресс-служба «Локомотива» слова генерального директора клуба Владимира Леонченко.

Карпукас только в этом сезоне сыграл 15 матчей, открыв счет голам за основную командую.

На счету Худякова в текущих розыгрышах чемпионата и Кубка России 14 игр, в которых он пропустил 28 мячей и дважды сыграл «на ноль».

Петров этот сезон проводит в аренде в «Алании». В прошлом - он 14 раз сыграл в чемпионате России за «Локомотив» и отдал одну голевую передачу.