«Реал» продлил контракт с Винисиусом до 2027 года, но решил не объявлять об этом

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор заключил новый договор с клубом. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, бразилец продлил соглашение до 2027 года. Отмечается, что подписание контракта состоялось минувшим летом, однако, клуб предпочел не объявлять об этом на своих ресурсах. О причинах такого решения не уточняется.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист получил щедрое предложение от «ПСЖ».

К слову, в прошлом сезоне хавбек помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов, а также чемпионат Испании и Суперкубок страны. По официальным данным, его договор действует до 30 июня 2024 года.