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Дмитрий Селюк: У «Оренбурга» преимущество перед «Факелом», но мой прогноз – обе забьют

Сегодня матчем «Оренбург» - «Факел» открывается 15-й тур РПЛ. Наш постоянный эксперт футбольный агент Дмитрий Селюк, по традиции дает прогноз на матчи тура.
28 октября 2022 12:08
автор: Юрий Волохов

- Встречаются две команды, которые в этом сезоне вышли в РПЛ, мне нравится, как они обе играют. Кроме матча «Оренбурга» в Санкт-Петербурге. Все помнят, чем там дело закончилось.

Игра пройдет в Оренбурге на синтетике, поэтому я отдаю некоторое преимущество хозяевам. Перед обеими командами стоит задача – остаться в премьер-лиге, пока они ее неплохо выполняют. А «Оренбург» в последнее время вообще выглядит очень здорово, не случайно команда взлетела уже на 9-е место.

«Оренбург» много забивает, но и немало пропускает. Поэтому мой прогноз для любителей ставок: обе забьют.

Матч «Оренбург» - «Факел» пройдет сегодня на стадионе «Газовик». Начало в 17.00.

источник: «Советский спорт»
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