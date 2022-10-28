Дмитрий Селюк: У «Оренбурга» преимущество перед «Факелом», но мой прогноз – обе забьют

- Встречаются две команды, которые в этом сезоне вышли в РПЛ, мне нравится, как они обе играют. Кроме матча «Оренбурга» в Санкт-Петербурге. Все помнят, чем там дело закончилось.

Игра пройдет в Оренбурге на синтетике, поэтому я отдаю некоторое преимущество хозяевам. Перед обеими командами стоит задача – остаться в премьер-лиге, пока они ее неплохо выполняют. А «Оренбург» в последнее время вообще выглядит очень здорово, не случайно команда взлетела уже на 9-е место.

«Оренбург» много забивает, но и немало пропускает. Поэтому мой прогноз для любителей ставок: обе забьют.

Матч «Оренбург» - «Факел» пройдет сегодня на стадионе «Газовик». Начало в 17.00.