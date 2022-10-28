Агент Смирнов заявил, что Баринов ищет варианты продолжения карьеры в Европе

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря «Байера» Андрея Лунева, сообщил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов проявляет желание продолжить карьеру в Европе.

«Баринов выдал аккредитацию на поиск ему подходящего варианта продолжения карьеры в Европе», - написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Напомним, что Баринов является воспитанником академии железнодорожников. За основной состав Дмитрий провел 165 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач. В стане московского клуба хавбек стал чемпионом России и четырехкратным обладателем Кубка страны.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года. По оценке портала Transfermark, рыночная стоимость футболиста составляет 11 миллионов евро.