Скоулз назвал клоунадой финт вингера «Манчестер Юнайтед» Антони в матче с «Шерифом»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз подверг критике вингера «красных дьяволов» за финт в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Шерифом» (3:0).

«Это хвастовство и клоунада, просто посмотрите на тен Хага, это подводит итог тому, что он думает. Я думаю, что нужно, чтобы из него это выбили», - приводит слова Пола зарубежная пресса.

Напомним, что Антони перешел в стан «красных дьяволов» из амстердамского «Аякса» в августе 2022 года за 95 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 11 матчей и забил три гола.

Действующее соглашение бразильца рассчитано до лета 2027-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста манкунианцев составляет 75 млн евро.