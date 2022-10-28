«Барселона» не закрыла долги перед тренером Сетьеном, который два года не работает в клубе

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен заявил, что не получил от каталонского клуба все причитающие ему деньги.

«Рано или поздно «Барселона» добьется успеха. Но на это понадобиться время и экономический вопрос играет не малую роль. Я говорю это, потому что они всё еще не рассчитались со мной. Я уже сказал им, что дам столько времени, сколько нужно. Это нормально», - сказал специалист испанским журналистам.

Сетьен был главным тренером «Барселоны» в первой половине 2020 года. Он был уволен в августе после поражения от «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В настоящий момент Сетьен возглавляет «Вильярреал».