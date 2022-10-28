«ПСЖ» предложил 20 млн евро за 16-летнего форварда «Палмейрас»

«ПСЖ» хочет подписать 16-летнего нападающего «Палмейрас» Эндрика. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, французский клуб предложил за игрока 20 млн евро, но получил отказ. Отмечается, что бразильцы планируют выручить с продажи форварда вдвое больше.

Также сообщается, что на футболиста претендует мадридский «Реал». В ближайшее время испанцы сделают предложение о его трансфере.

Напомним, Эндрик начал играть за первую команду «Палмейрас» летом 2022 года. В его активе 4 матча и 2 гола.