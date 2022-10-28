Пиняев считает, что «Крыльям Советов» не хватает везения в матчах РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев оценил выступление команды в чемпионате России.

«У нас сейчас нет везения. Почти в каждой игре есть штанги, перекладины, нереализованные моменты - все это можно отнести к нефарту», - приводит слова хавбека Metaratings.

Отметим, что после 14 туров в РПЛ самарский клуб занимает 11-ю позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков.

В следующем матче «КС» примет дома «Нижний Новгород». Встреча состоится 30 октября и начнется в 14:00 по московскому времени.