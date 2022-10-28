Моуринью - о победе над ХИКом: Мы сделали это, и теперь мы должны попытаться отдохнуть

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против «ХИКа» (2:1).

«В раздевалке мы говорили о наших болельщиках, которые приехали из Рима. Для них тоже была важна победа. Мы сделали это, и теперь мы должны попытаться отдохнуть», - приводит слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА.

После этой встречи итальянцы набрали 7 очков и занимают 3-е место в группе С. У финской команды – 1 очко и 4-я позиция. Подопечные Жозе Моуринью сравнялись с болгарским «Лудогорцем», который идет на 2-й строчке.

3 ноября команды сыграют в Риме, а ХИК в тот же день отправится в гости к «Бетису», который досрочно вышел в плей-офф.