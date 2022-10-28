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Абрахам оценил победу «Ромы» над «ХИКом в Лиге Европы

Римский клуб обыграл своего соперника со счетом 2:1.
28 октября 2022 14:18

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам дал комментарий после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против «ХИКа» (2:1).

«Конечно, это была очень важная победа для нас. Они очень усложнили нам задачу. Конечно, я рад забить, это был важный гол, важный и для меня самого», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

После этой встречи итальянцы набрали 7 очков и занимают 3-е место в группе С. У финской команды – 1 очко и 4-я позиция. Подопечные Жозе Моуринью сравнялись с болгарским «Лудогорцем», который идет на 2-й строчке.

3 ноября команды сыграют в Риме, а ХИК в тот же день отправится в гости к «Бетису», который досрочно вышел в плей-офф.

источник: UEFA (УЕФА)
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