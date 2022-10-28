Стало известно, кто обезоружил нападавшего, убившего человека и ранившего ножом игрока «Арсенала»

Бывший защитник «Наполи» Массимо Тарантино обезоружил виновного в ножевом нападении на людей в торговом центре в Милане.

«Не называйте меня героем, я не сделал ничего особенного», - сказал Тарантино итальянским журналистам.

Напомним, что из-за данного происшествия умер один человек, еще пятеро были ранены, включая защитника «Арсенала» Пабло Мари, выступающего на правах аренды в «Монце».

Данное правонарушение случилось 27 октября, когда один мужчина схватил с прилавка нож и начал беспорядочно наносить удары посетителям гипермаркета.