КДК РФС отменил ошибочное удаление защитника «Крыльев Советов» Бейла

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил ошибочно примененное удаление к защитнику «Крыльев Советовов» в матче 14-го тура РПЛ против «Урала» (1:2), сообщает пресс-служба РФС.

Ранее Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибкой решение Кирилла Левникова удалить футболиста за игру рукой в штрафной площади.

По мнению ЭСК РФС, не факт что мяч летел в створ ворот после удара игрока «шмелей», когда коснулся руки защитника самарацев, к тому же преградить его движение мог еще один игрок «Крыльев Советов».

Таким образом, Бейл сможет сыграть в 15-м туре РПЛ, в котором его команда 30 октября примет на своем поле «Пари НН».