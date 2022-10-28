Руководство «Монцы» просит перенести игру с «Болоньей» из-за нападения на Пабло Мари

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани сообщил, что игроки команды оказались в шоке после нападения на их партнера Пабло Мари. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Помимо этого, клуб просит перенести матч 12-го тура чемпионата Италии с «Болоньей», который запланирован на 31 октября.

Напомним, что Пабло получил ножевое ранение в торговом центре в Италии, когда один мужчина схватил с прилавка нож и начал беспорядочно наносить удары посетителям гипермаркета. После этого Мари перенес операцию по восстановлению двух поврежденных мышц на спине.

В нынешнем сезоне футболист провел за итальянский клуб восемь матчей в чемпионате страны и забил один гол.