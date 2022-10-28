«Спартак» получил от КДК РФС испытательный срок до конца сезона

Контрольно-дисципинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) назначил московскому «Спартаку» испытательный срок до конца сезона-2022/23 года из-за поведения болельщиков, сообщается на сайте РФС.
Решением КДК будет запрещен доступ зрителей на трибуну D стадиона «Открытие Банк Арена» на один матч из-за скандирования зрителями ненормативной лексики. Пока наказание носит условный характер.
Также клуб оштрафован на 70 тысяч рублей.
В минувшем туре российской премьер-лиги «Спартак» на своем поле разгромил «Химки» - 5:0.