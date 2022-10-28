Захарян оценил главного тренера «Динамо» Йокановича: Нужно было привыкнуть, что он просит

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян оценил работу главного тренера команда Славиши Йокановича.

«Наши результаты не зависят только от тренера. Нужно было привыкнуть, адаптироваться, понять, что он просит. Я считаю, что он хороший тренер», - сказал хавбек на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Добавим, что после 14 туров в чемпионате России бело-голубые занимают седьмую позицию, имея в своем активе 23 очка.

В следующем матче московский клуб примет дома «Химки». Встреча состоится завтра, 29 октября, и начнется в 14:00 по московскому времени.