Защитник «Динамо» Сазонов об общении с новичками-легионерами: До сих пор подсказываю им на испанском

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал о трудностях игры с новичками команды Роберто Фернандесом и Николасам Маричалем.

«Мне даже пришлось выучить несколько простых футбольных терминов, которые используются во время матча. Я до сих пор подсказываю им на испанском. Например, сначала кричу salimos («выходим»), а потом уже на русском или английском. Сейчас они уже занимаются с репетиторами английским. Я им тоже стараюсь помогать», - сказал Сазонов пресс-службе «Динамо».

Парагваец Фернандес и уругваец Маричаль перебрались в «Динамо» из местных чемпионатов.

Фернандес был выкуплен у «Гуарани» за 3 млн евро. 22-летний парагваец провел 13 матчей за новый клуб и забил два гола.

За Маричаля «Динамо» заплатило 4,2 млн евро «Насьоналю». На счету 21-летнего уругвайца шесть игр за бело-голубых при отсутствии результативных действий.