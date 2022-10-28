Златан Ибрагимович рассказал, когда завершит карьеру

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сообщил, когда планирует завершить карьеру.

На данный момент футболист восстанавливается после травмы колена.

«Пока смогу находиться на этом уровне, я буду продолжать играть, чтобы увидеть, как далеко я смогу зайти. Я буду продолжать играть, пока я могу показывать результаты», - приводит слова форварда зарубежная пресса.

Напомним, что шведский футболист в 2020 году во второй раз перебрался в «Милан». В прошлом сезоне он вместе с командой завоевал золотые медали чемпионата Италии.