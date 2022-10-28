Захарян рассказал, кто из игроков сборной России произвел на него впечатление

Хавбек «Динамо» Арсен Захарян поделился эмоциями от вызова в сборную России. В частности, он заявил, что Александр Головин и Алексей Миранчук произвели на него впечатление.

«Это европейский уровень. У Головина прекрасная скорость. Он очень быстро принимает решения. То же самое касается Миранчука. Видно, что он прекрасно обращается с мячом», – сказал Захарян в эфире программы «Коммент.Шоу» на YouTube.

Напомним, Головин с 2018 года выступает за «Монако», а Миранчук прошлой осенью перебрался в Италию, став игроком «Аталанты». Сейчас россиянин выступает на правах аренды за «Торино».