«Кельн» вырвал победу в перенесенном матче Лиге конференций

В матче пятого тура группового этапа Лиги конференций «Кельн» на выезде переиграл чешский «Словацко».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 80-й минуте забил Ондрей Дуда, реализовавший пенальти.

Отметим, что это был второй 11-метровый в матче. Первый 30 минутами ранее запорол Флориан Кайнц.

Игра должна была пройти накануне вечером, однако была перенесена из-за сильного тумана. При этом команды успели провести на поле семь минут, поэтому сегодня матч начался с восьмой минуты.

«Кельн» набрал семь очков и подобрался к лидирующим «Ницце» и «Партизану» на расстояние одного очка. «Словацко» с четырьмя очками остался на четвертой строчке и потерял шансы на продолжение борьбы в еврокубках.