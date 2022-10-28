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«В рабочем процессе». Селихов откровенно рассказал об отношениях с Максименко

Голкиперы принимают здоровую конкуренцию и не являются соперниками вне поля.
28 октября 2022 16:16
автор: Александр Шульгин

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о том, какие у него сложились отношения со своим одноклубником и коллегой по амплуа Александром Максименко.

«У нас товарищеские отношения, желаем друг другу удачи перед играми. В рабочем процессе всегда шутим и улыбаемся», - приводит слова Селихова клубная пресс-служба красно-белых.

Напомним, в текущем сезоне Селихов выходил на поле 13 раз и пропустил 17 мячей. На счету Максименко шесть матчей и четыре пропущенных мяча.

После 14 туров «Спартак» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, на семь очков отставая от лидируюещго «Зенита».

источник: ФК «Спартак»
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