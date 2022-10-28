«В рабочем процессе». Селихов откровенно рассказал об отношениях с Максименко

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о том, какие у него сложились отношения со своим одноклубником и коллегой по амплуа Александром Максименко.

«У нас товарищеские отношения, желаем друг другу удачи перед играми. В рабочем процессе всегда шутим и улыбаемся», - приводит слова Селихова клубная пресс-служба красно-белых.

Напомним, в текущем сезоне Селихов выходил на поле 13 раз и пропустил 17 мячей. На счету Максименко шесть матчей и четыре пропущенных мяча.

После 14 туров «Спартак» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице, на семь очков отставая от лидируюещго «Зенита».