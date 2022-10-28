«Ювентус» может пригласить Конте на пост главного тренера

Футбольный клуб «Ювентус» рассматривает возможность пригласить Антонио Конте на пост главного тренера после окончания его контракта с «Тоттенхэмом», сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, неудачное выступление в чемпионате Италии и еврокубках заставляют владельцев команды искать варианты на замену Массимилиано Аллегри. Контракт Конте в «Тоттенхэме» истекает летом 2023 года. «Тоттенхэм» с 23 очками идет третьим в английской премьер-лиге.

Итальянские журналисты отмечают, что Конте может принять предложение, если таковое поступит.