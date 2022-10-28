Неймара полностью оправдали по делу о коррупции при трансфере в «Барселону»

Полузащитник «ПСЖ» Неймар полностью оправдан судом по делу о коррупции при осуществлении трансферов из «Сантоса» в «Барселону» и из «Барселоны» - во французский клуб.

По информации американской прессы, судья практически не тратил времени на рассмотрение дела, объявив, что для привлечения кого-либо к уголовной ответственности по нему нет абсолютно никаких оснований.

Напомним, иск подавала компания, которой ранее принадлежало 40% прав на футболиста.

В текущем сезоне провел 17 матчей, в которых забил 13 мячей.