Гуири стал игроком недели Лиги Европы

Нападающий французского «Ренна» Амин Гуири признан лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги Европы, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Он опередил в голосовании Люка де Йонга (ПСВ), Роберто Наварро («Реал Сосьедад») и Омри Альтмана (АЕК).
Гуири отличился дублем и одной результативной передачей в матче с «Фенербахче», который завершился вничью 3:3.
Гол Альтмана из «АЕКа» в матче с киевским «Динамо» (3:3) признан голом недели. Футболист кипрского клуба сделал дубль, но лучшим признан мяч на 26-й минуте, которым был открыт счет. Гол в ворота киевлян был забит в падении ударом «боковыми ножницами».