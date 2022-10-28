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Защитник «Арсенала» Мари прооперирован после ножевого ранения

Футболист останется под наблюдением врачей еще два-три дня.
28 октября 2022 18:00
автор: Александр Евграфов

Защитник английского «Арсенала» Пабло Мари прооперирован после ножевого ранения, полученного им в четверг в торговом центре в Италии, сообщается на официальном сайте клуба «Монца».

Мари получил ранение после того, как мужчина схватил с прилавка нож и начал беспорядочно наносить удары посетителям центра. Футболист находился в сознании, его жизненно важные органы не пострадали, хотя и были повреждены мышцы. После госпитализации ему была проведена операция, которая прошла успешно.

Мари останется на два-три дня в госпитале, а потом начнет курс реабилитации. По сообщениям клуба «Монца», в котором футболист выступает на правах аренды, срок восстановления займет не менее двух месяцев.

В нынешнем сезоне Мари провел за «Монцу» восемь матчей в чемпионате страны и один раз отметился забитым мячом.

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