Дубль Марина принес «Оренбургу» разгромную победу над «Факелом»

В матче 15-го тура РПЛ «Оренбург» на своем поле нанес крупное поражение воронежскому «Факелу».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Джимми Марин (43-я и 44-я минуты). Еще по одному мячу забили Габриэль Флорентин (57) и Брайан Мансилья (83), реализовавший пенальти.

Гости ответили голом престижа в исполнении Максима Максимова (87).

Уральцы набрали 22 очка и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. В свою очередь воронежцы с 12 очками остались на 13-й строчке.