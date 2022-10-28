Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Таджикистаном

Сборная России по футболу проведет 17 ноября товарищеский матч со сборной Таджикистана, сообщает Российский футбольный союз.

Сборная Таджикистана занимает 108 строчку в рейтинге ФИФА. В 2006 году таджикские футболисты выиграли Кубок вызова, в 2008 году были финалистами, а два года спустя стали бронзовыми призерами этого турнира.

Главным тренером сборной Таджикистана является немецко-хорватский специалист Петар Шегрт.

В РФС отмечают, что раньше национальные сборные России и Таджикистана между собой не встречались.