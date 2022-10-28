Канте может стать игроком «Барселоны» уже в следующем сезоне

Французский полузащитник лондонского «Челси» Нголо Канте по окончании текущего сезона может перейти в «Барселону».

По информации зарубежных СМИ, футболист будет призван заменить в составе каталонцев Серхио Бускетса, который собирается продолжить карьеру в американской МЛС. Действующий контракт игрока с лондонским клубом истекает летом 2023 года.

Напомним, в текущем сезоне Канте провел всего два матча, в которых не отметился результативными действиями.

В настоящее время француз восстанавливается от травмы колена, из-за которой будет вынужден пропустить предстоящий ЧМ в Катаре.