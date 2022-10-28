Массимилиано Аллегри: Погба не выйдет на поле до ЧМ в Катаре

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что французский полузащитник команды Поль Погба не сможет выйти на поле вплоть до чемпионата мира в Катаре.

По информации клубной пресс-службы, Аллегри заявил, что француз не сможет принять участие в следующих трех поединках «старой синьоры». Это означает, что он пропустит все игры, которые остались до старта мундиаля 20 ноября.

Добавим, что в текущем чемпионате Италии и еврокубках француз еще не провел ни одного матча.

В прошлом сезоне он 20 раз выходил на поле, забив один мяч и отдав девять голевых передач.