Де Хеа не сыграет на чемпионате мира в Катаре

Сборная Испании составила предварительный список из 55 футболистов, которые могут оказаться на чемпионате мира-2022. В списке отсутствует вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отметим, что только 26 игроков войдут в итоговую заявку на финальную стадию мирового первенства в Катаре.

Из испанских голкиперов на ЧМ-2022 могут оказаться Унаи Симон («Атлетик»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»), Кепа Аррисабалага («Челси») и Давид Сория («Хетафе»).

Напомним, что Де Хеа выступает за сборную Испании с 2014 года. С того момента 31-летний вратарь принял участие в 45 матчах, из которых 21 встречу отстоял без пропущенных мячей.