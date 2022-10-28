«Шинник» в меньшинстве обыграл тульский «Арсенал» в 16-м туре Первой лиги

В стартовом поединке 16-го тура Первой лиги ярославский «Шинник» на своем поле обыграл тульский «Арсенал».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Илья Грузнов и Дмитрий Самойлов. Гости ответили мячом Кирилла Панченко.
Отметим, что «Шинник» с 45-й минуты играл в меньшинстве после удаления Андрея Семенова.
Ярославцы набрали 24 очка и поднялись на седьмое место в турнирной таблице.
Туляки с 25 очками остались на шестой позиции.
Остальные матчи тура пройдут 29 и 30 октября.
источник: «Советский спорт»