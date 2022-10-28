Это'О – о Анри: Он не был на моем уровне. Сборная Франции смогла его правильно продать

Камерунский нападающий Самуэль Это'О высказался об уровне игры форварда Тьерри Анри.

Отмечается, что бывший игрок махачкалинского «Анжи» уверен, что 45-летний француз не дотягивал до его уровня.

«Тьерри Анри был неплох, но я знал футболистов лучше него. В любом случае, он не был на моем уровне. Сборная Франции просто правильно умела продавать своих и возвышать их до нашего уровня», – приводят слова 41-летнего камерунца французская пресса.

Напомним, что футболисты были партнерами в «Барселоне» с 2007 по 2009 годы. Это'О за свою карьеру успел поиграть за «Реал» «Барселону» «Челси» «Эвертон» и «Анжи». Камерунец завершил карьеру игрока в 2019 году. Анри выступал за «Монако», «Ювентус», «Арсенал» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Его профессиональная карьера закончилась в 2014 году.