Клопп считает, что Нуньесу необходимо больше времени, чтобы освоиться в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре форварда клуба Дарвина Нуньеса.

Отмечается, что пока 23-летний нападающий не может полностью раскрыться под руководством немецкого тренера.

«Безусловно, ему нужно больше времени, чтобы освоиться в нынешней ситуации. Есть разные подходы для конкретных футболистов. Дарвин приехал в «Ливерпуль», не владея английским. Это сложно. Когда ты приезжаешь в большой клуб, для молодого футболиста это большой шаг. Если честно, несмотря на все эти вещи, его цифры невероятны, – приводит слова Клоппа пресс-служба английского клуба.

Напомним, что Нуньес перешел в состав «красных» в начале текущего сезона. Сумма трансфера уругвайского нападающего из «Бенфики» составила 80 миллионов евро. На данный момент за «Ливерпуль» он провел 13 матчей, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.