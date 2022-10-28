«Барселона» готова продать де Йонга и Депая, чтобы избежать финансовых проблем

Руководство «Барселоны» приняло решение расстаться с полузащитником Френки де Йонгом и нападающим Мемфисом Депаем. Об этом сообщает испанские СМИ.

Отмечается, что продажа нидерландских футболистов поможет стабилизировать трудное финансовое состояние клуба.

Вылет каталонской команды из Лиги чемпионов добавило проблем с бюджетом, поэтому представители «Барселоны» ищут возможность увеличить доход с помощью продажи своих игроков. Рыночная стоимость де Йонга и Депая расценивается в 60 и 25 миллионов евро соответственно.

Напомним, что подопечные Хави после пяти туров Лиги чемпионов находятся третьем месте в группе C, имея в своем активе 4 очка. «Барселона» потеряла шансы на выход в плей-офф. 1 ноября команда на своем поле встретится с «Викторией» из Пльзени.