«Бавария» не собирается подписывать Гюндогана

Представители «Баварии» не заинтересованы в трансфере полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Об этом сообщает немецкая пресса.

Ранее сообщалось, что 32-летний хавбек может перебраться в Мюнхен, если «горожане» не смогут продлить контракт с футболистом. Текущее соглашение игрока с английским клубом заканчивается в конце сезона-2022/23. Однако Гюндоган примет решение о продлении контракта только после завершения чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что немец выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года. С тех пор он принял участие в 268 матчах, забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи. Вместе с командой полузащитник стал четырехкратным чемпионом Англии.