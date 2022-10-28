Хет-трик Опенды позволил «Лансу» обыграть «Тулузу» и сократить отставание от «ПСЖ» в таблице Лиги 1

Футболисты «Ланса» на своем поле одержали победу над «Тулузой» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что автором трех забитых мячей в прошедшей встрече стал нападающий Лои Опенда, отличившийся на 60-й, 87-й и 93-й минутах. При этом в начале второго тайма хавбек хозяев Секо Фофана не смог реализовать 11-метровый удар.

Таким образом, «Ланс» набрал 30 очков и укрепился на втором месте в турнирной таблице Лиги 1. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет два очка. «Тулуза» идет десятой (16 очков).

5 ноября «Ланс» на выезде встретится с «Анже», а «Тулуза» днем позже у себя примет «Монако».

Чемпионат Франции

13-й тур

«Ланс» – «Тулуза» – 3:0 (0:0)

Голы: Опенда, 60, 87, 90+3.

Нереализованный пенальти: Фофана, 49.