Захарян и Смолов – в стартовом составе «Динамо» на матч против «Химок»

Сегодня, 29 октября, московское «Динамо» примет «Химки» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 14.00 по местному времени.

За час до начала игры команды объявили стартовые составы.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Фернандес, Даса, Фомин, Макаров, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов.

«Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин, Волков, Боженов, Глушаков, Мирзов, Гулиев, Магомедов, Главчич, Руденко.

В нынешнем сезоне чемпионата России бело-голубые идут на 7-й позиции, набрав 23 очка. В активе «Химок» – 9 очков и предпоследнее, 15-е место.