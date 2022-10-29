Сычевой обиделся на Марина за отнятый гол в домашнем матче «Оренбурга» против «Факела»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой довольно остро отреагировал на то, что его одноклубник Джимми Марин отнял у него гол в домашнем матче 15-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против «Факела» (4:1).

Отметим, что Сычевой поражал ворота соперника ударом пяткой.

«Обидно, но Марин не прав, что отобрал, будем разговаривать с ним», - сказал Владимир комментатору Тимуру Журавелю после игры, добавив, что беседа будет проходить на повышенных тонах.

К слову, у Марина стало пять голов в РПЛ, а у Сычевого осталось 11, российский форвард мог единолично возглавить таблицу бомбардиров.