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Сычевой обиделся на Марина за отнятый гол в домашнем матче «Оренбурга» против «Факела»

Мяч и так летел в ворота.
29 октября 2022 14:09
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой довольно остро отреагировал на то, что его одноклубник Джимми Марин отнял у него гол в домашнем матче 15-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против «Факела» (4:1).

Отметим, что Сычевой поражал ворота соперника ударом пяткой.

«Обидно, но Марин не прав, что отобрал, будем разговаривать с ним», - сказал Владимир комментатору Тимуру Журавелю после игры, добавив, что беседа будет проходить на повышенных тонах.

К слову, у Марина стало пять голов в РПЛ, а у Сычевого осталось 11, российский форвард мог единолично возглавить таблицу бомбардиров.

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Сычевой обиделся на Марина за отнятый гол в домашнем матче «Оренбурга» против «Факела»
Мяч и так летел в ворота.
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