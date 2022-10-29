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«Реал» не собирается приобретать футболистов в зимнее трансферное окно

Анчелотти доволен составом.
29 октября 2022 15:28
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об усилении команды.

«Приобретения в январе. Мы не заинтересованы в зимних трансферах. Мы будем играть этим составом до конца сезона», - приводит слова Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

«Реал» лидирует в испанской примере. После 11 туров «сливочные» опережают идущую второй «Барселону» на 3 очка.

Также команда Анчелотти уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Реал» лидирует в группе F, набрав за пять матчей 10 очков.

источник: «Советский спорт»
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«Реал» не собирается приобретать футболистов в зимнее трансферное окно
Анчелотти доволен составом.
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