«Реал» не собирается приобретать футболистов в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об усилении команды.

«Приобретения в январе. Мы не заинтересованы в зимних трансферах. Мы будем играть этим составом до конца сезона», - приводит слова Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

«Реал» лидирует в испанской примере. После 11 туров «сливочные» опережают идущую второй «Барселону» на 3 очка.

Также команда Анчелотти уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Реал» лидирует в группе F, набрав за пять матчей 10 очков.