«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» и вышел на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде оказался сильнее «Лестера» в матче 14-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».
В составе гостей отличился Кевин Де Брюйне (49-я минута).
Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы с 29 очками возглавила турнирную таблицу АПЛ. Подопечные Брендана Роджерса располагаются на 17-й строчке, имея в своем активе 11 очков.
В следующем туре «Манчестер Сити» примет дома «Фулхэм», а «Лестер» отправится в гости к «Эвертогу». Обе игры состоятся 5 ноября.
источник: «Советский спорт»