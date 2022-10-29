«Ему надо вообще запретить с людьми работать». Губерниев - о тренере «Химок» Гогниеве

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение наставника «Химок» Спартака Гогниева во время матча РПЛ с «динамо».

Напомним, что встреча 15-го тура завершилась победой московской команды со счетом 6:1.

Гогниев эмоционально отреагировал на реакцию полузащитника Дениса Глушакова, который ушел в раздевалку после замены. В первом тайме специалист получил красную карточку и отправился на трибуны.

«Гогниев не должен работать тренером! Ему надо вообще запретить с людьми работать! В лучшем случае ,грузчиком на ликеро-водочном… Да и то не возьмут…..Да он же псих ненормальный… Тут психиатр нужен, болеет сильно человек», - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

«Химки» с 9 очками осталась на 15-й строчке таблицы. В следующем туре подмосковная команда примет «Оренбург».