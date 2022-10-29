Бояринцев считает «Спартак» однозначным фаворитом в матче с «Торпедо»

Экс-хавбек «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матче 15-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Торпедо».

«Спартак» - однозначный фаворит. «Спартак» сейчас в хорошей форме, но завтра команда Талалаева не будет мальчиками для битья», - приводит слова бывшего игрока «РБ-Спорт».

Напомним, что встрече между командами состоится 30 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции. «Торпедо» находится на 16-й строчке, имея в своем активе лишь шесть очков.