Гол и две передачи Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Сассуоло» в Серии А

«Наполи» на своем поле оказался сильнее «Сассуоло» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

В составе победителей хет-трик оформил Виктор Осимхен (4-я, 19-я и 77-я минуты). Кроме того, отличился Хвича Кварацхелия (36-я), в активе которого также две результативные передачи.

Отметим, что на 84-й минуте гости остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален Арман Лорьенте.

Таким образом, команда Лучано Спаллетти с 32 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. Подопечные Алессио Дионизи находятся на девятой строчке, набрав 15 очков.

В следующем туре «Наполи» сыграет в Бергамо с «Аталантой», а «Сассуоло» отправится в гости к «Эмполи». Оба противостояния состоятся 5 ноября.