«Локомотив» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

Наставники московских клубов «Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы команд на матч 15-го тура чемпионата РПЛ.
Отметим, что защитник красно-синих Игорь Дивеев попал в список запасных.
«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Тикнизян, Магкеев, Едвай, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Изидор.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Роша, Зайнутдинов, Обляков, Мухин, Мендес, Медина, Карраскаль, Чалов.
Добавим, что в текущем сезоне чемпионата России красно-зеленые занимают 14-е место, набрав 12 очков. В активе армейцев – 26 очков и третья позиция.
источник: «Советский спорт»