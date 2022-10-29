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«Локомотив» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

Встреча на домашнем стадионе железнодорожников начнется в 19.00.
29 октября 2022 18:00
автор: Александр Поволоцкий

Наставники московских клубов «Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы команд на матч 15-го тура чемпионата РПЛ.

Отметим, что защитник красно-синих Игорь Дивеев попал в список запасных.

«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Тикнизян, Магкеев, Едвай, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Изидор.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Роша, Зайнутдинов, Обляков, Мухин, Мендес, Медина, Карраскаль, Чалов.

Добавим, что в текущем сезоне чемпионата России красно-зеленые занимают 14-е место, набрав 12 очков. В активе армейцев – 26 очков и третья позиция.

источник: «Советский спорт»
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