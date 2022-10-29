«Бавария» с теннисным счетом обыграла «Майнц» и возглавила Бундеслигу

«Бавария» на своем поле оказалась сильнее «Майнца» в матче 12-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу мюнхенского клуба.
В составе победителей отличились Серж Гнабри (5-я минута), Джамал Мусиала (28-я), Садьо Мане (43-я), Леон Горетцка (58-я), Матис Тель (79-я) и Эрик Максим Шупо-Мотинг (86-я).
Гости ответили забитыми мячами в исполнении Сильвана Видмера (45+4-я) и Маркуса Ингвартсена (82-я).
Таким образом, команда Юлиана Нагельсмана с 25 очками возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. Подопечные Бо Свенссона находятся на восьмой строчке, имея в своем активе 18 очков.
В следующем туре «Бавария» отправится в гости к «Герте», а «Майнц» примет дома «Вольфсбург». Оба противостояния состоятся 5 ноября.
источник: «Советский спорт»