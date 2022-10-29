«Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом» и поднялся на второе место в РПЛ

«Ахмат» на своем поле принимал «Ростов» в матче 15-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба с берегов Дона.

В составе хозяев отличился Мохамед Конате (14-я минута).

Гости ответили забитыми мячами в исполнении Николая Комличенко (74-я) и Александра Сильянова (86-я).

Таким образом, команда из Чечни с 23 очками находится на седьмой позиции турнирной таблицы РПЛ. Южане поднялись на второе место, имея в своем активе 29 очков.

В следующем туре «Ахмат» отправится в гости к петербургскому «Зениту» (5 ноября), а «Ростов» сыграет на домашнем стадионе против московского «Динамо» (6 октября).