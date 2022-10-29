«Не могу быть недовольным нападающими». Йоканович - о крупной победе «Динамо» над «Химками»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал игру подопечных в матче РПЛ с «Химками».

Встреча 15-го тура чемпионата России завершилась со счетом 6:1 в пользу московской команды.

«Согласен, что мы создали много моментов, но я не могу быть недовольным своими нападающими после такой игры. Они здорово прессинговали, отлично открывались и врывались в свободные зоны. Конечно, мы могли забить больше, но я не могу сегодня жаловаться», - цитирует Йокановича пресс-служба бело-голубых.

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице. В следующем туре московская команда сыграет в гостях с «Ростовом».